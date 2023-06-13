«Враг пытается быть активным» — ВСУ об атаках РФ под Купянском и Лиманом
На Купянско-Лиманском направлении за сутки российские оккупанты открывали огонь 505 раз и нанесли 7 авиаударов.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Он рассказал, что украинские защитники уничтожили 27 оккупантов, еще 75 получили ранения. Подбит БТР-80, боевая машина пехоты, миномет, одна противотанковая граната «Рапира» и два беспилотника.
«Уже многие недели подряд враг пытается там все-таки быть активным. Пытается проводить атакующие действия. Однако в силу выстроенной грамотной обороны, в силу проведения правильных разведывательных мер, мы знаем намерения врага. Как правило, либо предупреждаем их, либо отбрасываем при попытке их атаковать», — добавил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 15:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки российские оккупанты открывали огонь 505 раз и нанесли 7 авиаударов.".