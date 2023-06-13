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«Враг пытается быть активным» — ВСУ об атаках РФ под Купянском и Лиманом

Общество 15:00   13.06.2023
Виктория Яковенко
«Враг пытается быть активным» — ВСУ об атаках РФ под Купянском и Лиманом

На Купянско-Лиманском направлении за сутки российские оккупанты открывали огонь 505 раз и нанесли 7 авиаударов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он рассказал, что украинские защитники уничтожили 27 оккупантов, еще 75 получили ранения. Подбит БТР-80, боевая машина пехоты, миномет, одна противотанковая граната «Рапира» и два беспилотника.

«Уже многие недели подряд враг пытается там все-таки быть активным. Пытается проводить атакующие действия. Однако в силу выстроенной грамотной обороны, в силу проведения правильных разведывательных мер, мы знаем намерения врага. Как правило, либо предупреждаем их, либо отбрасываем при попытке их атаковать», — добавил Череватый.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 15:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки российские оккупанты открывали огонь 505 раз и нанесли 7 авиаударов.".