«Враг пытается быть активным» — ВСУ об атаках РФ под Купянском и Лиманом

На Купянско-Лиманском направлении за сутки российские оккупанты открывали огонь 505 раз и нанесли 7 авиаударов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он рассказал, что украинские защитники уничтожили 27 оккупантов, еще 75 получили ранения. Подбит БТР-80, боевая машина пехоты, миномет, одна противотанковая граната «Рапира» и два беспилотника.

«Уже многие недели подряд враг пытается там все-таки быть активным. Пытается проводить атакующие действия. Однако в силу выстроенной грамотной обороны, в силу проведения правильных разведывательных мер, мы знаем намерения врага. Как правило, либо предупреждаем их, либо отбрасываем при попытке их атаковать», — добавил Череватый.