«Ворог намагається бути активним» – ЗСУ про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом
На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу російські окупанти відкривали вогонь 505 разів і завдали 7 авіаударів.
Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Він розповів, що українські захисники знищили 27 окупантів, ще 75 отримали поранення. Підбито БТР-80, бойову машину піхоти, міномет, одну протитанкову гранату «Рапіра» і два безпілотники.
«Вже багато тижнів підряд ворог намагається там все-таки бути активним. Намагається проводити атакуючі дії. Проте в силу вибудованої грамотної оборони, в силу проведення правильних розвідувальних заходів, ми знаємо наміри ворога. Як правило, або упереджуємо їх, або відкидаємо під час спроби їх атакувати», – додав Череватий.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 15:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу російські окупанти відкривали вогонь 505 разів і завдали 7 авіаударів.".