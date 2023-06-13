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«Ворог намагається бути активним» – ЗСУ про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом

Суспільство 15:00   13.06.2023
Вікторія Яковенко
«Ворог намагається бути активним» – ЗСУ про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом

На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу російські окупанти відкривали вогонь 505 разів і завдали 7 авіаударів.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він розповів, що українські захисники знищили 27 окупантів, ще 75 отримали поранення. Підбито БТР-80, бойову машину піхоти, міномет, одну протитанкову гранату «Рапіра» і два безпілотники.

«Вже багато тижнів підряд ворог намагається там все-таки бути активним. Намагається проводити атакуючі дії. Проте в силу вибудованої грамотної оборони, в силу проведення правильних розвідувальних заходів, ми знаємо наміри ворога. Як правило, або упереджуємо їх, або відкидаємо під час спроби їх атакувати», – додав Череватий.

Читайте також: По Харківщині здійснили авіаудари та били “Калібрами”: дані Генштабу

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 15:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу російські окупанти відкривали вогонь 505 разів і завдали 7 авіаударів.".