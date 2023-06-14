«Нам еще много улиц нужно будет переименовать» — мэр Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что процесс декоммунизации и деколонизации в городе продолжится.

«Вчера на сессии городского совета мы приняли ряд решений по переименованию улиц. В том числе по переименованию парка Горького – теперь уже бывшего парка Горького. Сейчас мы будем называть парк Горького парком культуры и отдыха. Относительно улиц хочу сказать, что нам еще много нужно будет переименовывать улиц в честь наших героев. Первый такой шаг мы сделали вчера. Переименовали несколько очень знаковых для города улиц», — сказал Игорь Терехов.

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Напомним, на сессии Харьковского горсовета 13 июня приняли ряд решений о переименовании объектов топонимики в Харькове. В частности, улица Плехановская теперь носит имя погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко, улица Державинская — командира батальона «Волки Да Винчи» Дмитрия Коцюбайло, улица Броненосца «Потемкин» — легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского. А сквер на Конторской теперь назван в честь боевого медика Владиславы Черных. Также в Харькове больше нет парка Горького, а сквер «Дружба», посвященный не существующей дружбе с РФ, переименовали в честь героев-тепловиков.