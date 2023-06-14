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“Нам ще багато вулиць потрібно буде перейменувати” – мер Харкова

Політика 11:04   14.06.2023
Оксана Горун
“Нам ще багато вулиць потрібно буде перейменувати” – мер Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що процес декомунізації та деколонізації у місті продовжиться.

“Вчора на сесії міської ради ми ухвалили низку рішень щодо перейменування вулиць. У тому числі щодо перейменування парку Горького – тепер уже колишнього парку Горького. Зараз ми називатимемо парк Горького парком культури та відпочинку. Щодо вулиць хочу сказати, що нам ще багато потрібно буде перейменовувати вулиць на честь наших героїв. Перший такий крок ми зробили вчора. Перейменували кілька дуже знакових для міста вулиць”, – сказав Ігор Терехов.

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    • Нагадаємо, на сесії Харківської міськради 13 червня ухвалили низку рішень про перейменування об’єктів топоніміки в Харкові. Зокрема, вулиця Плеханівська тепер має ім’я загиблого лідера “Фрайкору” Георгія Тарасенка, вулиця Державінська – командира батальйону “Вовки Да Вінчі” Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця “Потьомкін” – легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського. А сквер на Конторській тепер названо на честь бойового медика Владислави Черних. Також у Харкові більше немає парку Горького, а сквер “Дружба”, присвячений дружбі з РФ, що не існує, перейменували на честь героїв-тепловиків.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 11:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що процес декомунізації та деколонізації у місті продовжиться".