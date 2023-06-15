Live
  • Четверг 15.06.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

Утром армия РФ из минометов обстреляла Липцы: пострадавших нет (фото)

Происшествия 12:32   15.06.2023
Виктория Яковенко
Утром армия РФ из минометов обстреляла Липцы: пострадавших нет (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

15 июня около 8:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел, предварительно минометной миной 120 калибра, села Липцы на Харьковщине. 

По данным Харьковской областной прокуратуры, снаряды попали на территорию огорода частного дома.

В результате повреждены окна жилого дома и хозяйственные сооружения. Пострадавших в результате обстрелов нет, уточнили в ХОВА.

«Также было одно попадание на открытую территорию поля. Пострадавших и разрушений не зафиксировано», — добавили в ХОВА.

01

02

03
Фото: ХОВА

03

05

06

07
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Над Харьковским районом сбили два «Шахеда» — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Территориальные успехи ВСУ и точный удар по российской дивизии: данные ISW
Территориальные успехи ВСУ и точный удар по российской дивизии: данные ISW
15.06.2023
Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»
Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»
15.06.2023
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
15.06.2023
Утром армия РФ из минометов обстреляла Липцы: пострадавших нет (фото)
Утром армия РФ из минометов обстреляла Липцы: пострадавших нет (фото)
15.06.2023
Сегодня откроют проезд на месте последнего «прилета» в Харькове — Терехов
Сегодня откроют проезд на месте последнего «прилета» в Харькове — Терехов
15.06.2023
В Харькове сбитый кот приполз в детсад за помощью (фото, видео)
В Харькове сбитый кот приполз в детсад за помощью (фото, видео)
15.06.2023

Новости по теме:

12:32
Утром армия РФ из минометов обстреляла Липцы: пострадавших нет (фото)
11:59
12 лет за решеткой проведет следователь, работавший на оккупантов в Балаклее
11:37
В Боровской громаде вторые сутки нет света: когда вернут электрику (обновлено)
01:49
В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел
23:38
ХОВА попросила Кабмин внести Харьков в зону активных боевых действий — Терехов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Утром армия РФ из минометов обстреляла Липцы: пострадавших нет (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 12:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июня около 8:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел, предварительно минометной миной 120 калибра, села Липцы на Харьковщине. ".