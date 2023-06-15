Утром армия РФ из минометов обстреляла Липцы: пострадавших нет (фото)

15 июня около 8:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел, предварительно минометной миной 120 калибра, села Липцы на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, снаряды попали на территорию огорода частного дома.

В результате повреждены окна жилого дома и хозяйственные сооружения. Пострадавших в результате обстрелов нет, уточнили в ХОВА.

«Также было одно попадание на открытую территорию поля. Пострадавших и разрушений не зафиксировано», — добавили в ХОВА.