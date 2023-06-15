Утром армия РФ из минометов обстреляла Липцы: пострадавших нет (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
15 июня около 8:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел, предварительно минометной миной 120 калибра, села Липцы на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, снаряды попали на территорию огорода частного дома.
В результате повреждены окна жилого дома и хозяйственные сооружения. Пострадавших в результате обстрелов нет, уточнили в ХОВА.
«Также было одно попадание на открытую территорию поля. Пострадавших и разрушений не зафиксировано», — добавили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 12:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июня около 8:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел, предварительно минометной миной 120 калибра, села Липцы на Харьковщине. ".