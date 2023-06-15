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Вранці армія РФ з мінометів обстріляла Липці: постраждалих немає (фото)

Події 12:32   15.06.2023
Вікторія Яковенко
Вранці армія РФ з мінометів обстріляла Липці: постраждалих немає (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

15 червня близько 8:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл, попередньо мінометною міною 120 калібру, села Липці на Харківщині. 

За даними Харківської обласної прокуратури, снаряди влучили на території городу приватного будинку.

Внаслідок цього пошкоджено вікна житлового будинку та господарських споруд. Постраждалих внаслідок обстрілу немає, уточнили у ХОВА.

«Також було одне влучання на відкриту територію поля. Постраждалих та руйнувань не зафіксовано», – додали у ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 12:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 червня близько 8:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл, попередньо мінометною міною 120 калібру, села Липці на Харківщині.".