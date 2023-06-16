Авиационный удар нанесли россияне по Бударкам Харьковской области — Генштаб
18 населенных пунктов обстреляли россияне из минометов и артиллерии в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Противник сосредоточился на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток состоялся 21 бой.
На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационный удар по населенному пункту Бударки Харьковской области.
Из минометов и артиллерии россияне обстреляли населенные пункты Уды, Красная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое, Малая Волчья, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворечная, Западное, Кисловка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 19:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 населенных пунктов обстреляли россияне из минометов и артиллерии в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".