Авіаційний удар нанесли росіяни по Бударкам на Харківщині – Генштаб ЗСУ
18 населених пунктів обстріляли росіяни з мінометів і артилерії у Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Противник зосередився на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбувся 21 бій.
На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційний удар по населеному пункту Бударки Харківської області.
Із мінометів і артилерії росіяни обстріляли населені пункти Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Мала Вовча, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 19:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 населених пунктів обстріляли росіяни з мінометів і артилерії у Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.".