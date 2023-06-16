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Авіаційний удар нанесли росіяни по Бударкам на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:01   16.06.2023
Оксана Якушко
Авіаційний удар нанесли росіяни по Бударкам на Харківщині – Генштаб ЗСУ

18 населених пунктів обстріляли росіяни з мінометів і артилерії у Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник зосередився на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбувся 21 бій.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційний удар по населеному пункту Бударки Харківської області.

Із мінометів і артилерії росіяни обстріляли населені пункти Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Мала Вовча, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області.

Читайте також: Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів на Харківщині та завдала авіаударів

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 19:01;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 населених пунктів обстріляли росіяни з мінометів і артилерії у Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.".