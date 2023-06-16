Убил за замечание в комендантский час: в Харькове приговорили преступника

В Харькове суд вынес вердикт по делу об убийстве на улице Гвардейцев-Широнинцев.



Сама трагедия случилась осенью минувшего года.

«Вечером на первом этаже в подъезде дома, расположенного по ул. Гвардейцев-Широнинцев, находилась компания из двух мужчин и женщин. Они услышали шум — в подъезд пытался попасть незнакомый мужчина. Компания вышла на улицу, мужчины сделали незнакомцу замечания по поводу того, что он пытается войти в подъезд в комендантский час. Возник конфликт, переросший в схватку. «Гость», находясь в состоянии наркотического опьянения, достал нож, который имел при себе, и нанес им удары одному из мужчин в область грудной клетки», — описали события в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Спасти мужчину, получившего ножевой удар, прибывшая на место «скорая» уже не смогла. Он умер в авто медиков.

Как оказалось, нападавший — 28-летний неоднократно судимый харьковчанин. Ранее он промышлял кражами и грабежами. Убийство в его «биографии» — первое. Суд вынес вердикт: 12 лет лишения свободы.