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Убив за зауваження у комендантську годину: в Харкові засудили злочинця

Події 10:52   16.06.2023
Оксана Горун
Убив за зауваження у комендантську годину: в Харкові засудили злочинця

У Харкові суд виніс вердикт у справі про вбивство на вулиці Гвардійців-Широнінців.

Сама трагедія сталася восени минулого року.

У вечірній час на першому поверсі в під’їзді будинку, розташованому по вул. Гвардійців-Широнінців, перебувала компанія з двох чоловіків і жінки. Вони почули шум — у під’їзд намагався потрапити незнайомий їм чоловік. Компанія вийшла на вулицю, чоловіки зробили незнайомцю зауваження з приводу того, що він намагається увійти до під’їзду в комендантську годину. Виник конфлікт, який переріс у сутичку. “Гість”, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, дістав ніж, який мав при собі, та завдав ним ударів одному з чоловіків в область грудної клітини“, – описали події в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Врятувати чоловіка, який отримав ножовий удар, “швидка”, що прибула на місце, вже не змогла. Він помер в автівці медиків.

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Як виявилося, нападник – 28-річний неодноразово засуджений харків’янин. Раніше він промишляв крадіжками та грабежами. Вбивство у його “біографії” – перше. Суд ухвалив вердикт: 12 років позбавлення волі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 10:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові суд виніс вердикт у справі про вбивство на вулиці Гвардійців-Широнінців".