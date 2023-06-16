Убив за зауваження у комендантську годину: в Харкові засудили злочинця

У Харкові суд виніс вердикт у справі про вбивство на вулиці Гвардійців-Широнінців.



Сама трагедія сталася восени минулого року.

“У вечірній час на першому поверсі в під’їзді будинку, розташованому по вул. Гвардійців-Широнінців, перебувала компанія з двох чоловіків і жінки. Вони почули шум — у під’їзд намагався потрапити незнайомий їм чоловік. Компанія вийшла на вулицю, чоловіки зробили незнайомцю зауваження з приводу того, що він намагається увійти до під’їзду в комендантську годину. Виник конфлікт, який переріс у сутичку. “Гість”, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, дістав ніж, який мав при собі, та завдав ним ударів одному з чоловіків в область грудної клітини“, – описали події в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Врятувати чоловіка, який отримав ножовий удар, “швидка”, що прибула на місце, вже не змогла. Він помер в автівці медиків.

Як виявилося, нападник – 28-річний неодноразово засуджений харків’янин. Раніше він промишляв крадіжками та грабежами. Вбивство у його “біографії” – перше. Суд ухвалив вердикт: 12 років позбавлення волі.