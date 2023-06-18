Прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю: когда ожидаются дожди
Фото: Василий Голосный
Грядущая рабочая неделя ожидается по-летнему жаркой и солнечной. Кратковременные дожди возможны в среду и четверг.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 19 июня, — небольшая облачность, без осадков. Ночью термометры покажут 13-15 градусов, днем — 24-26.
Во вторник, 20 июня, — переменная облачность, без осадков. Ночью — 14-16, днем — 27-29.
В среду, 21 июня, и днем, и ночью возможны кратковременные дожди. Ночью столбики термометров будут показывать 14-16 градусов, днем — 23-25.
В четверг, 22 июня, ночная температура ожидается на уровне 12-14 градусов, днем — до 25. Местами возможны кратковременные дожди.
В пятницу, 23 июня, — переменная облачность, без осадков. Ночью 12-14 градусов, днем — 24-26.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 19:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грядущая рабочая неделя ожидается по-летнему жаркой и солнечной. Кратковременные дожди возможны в среду и четверг.".