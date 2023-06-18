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Прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю: когда ожидаются дожди

Общество 19:30   18.06.2023
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю: когда ожидаются дожди Фото: Василий Голосный

Грядущая рабочая неделя ожидается по-летнему жаркой и солнечной. Кратковременные дожди возможны в среду и четверг.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 19 июня, — небольшая облачность, без осадков. Ночью термометры покажут 13-15 градусов, днем — 24-26.

Во вторник, 20 июня, — переменная облачность, без осадков. Ночью — 14-16, днем — 27-29.

В среду, 21 июня, и днем, и ночью возможны кратковременные дожди. Ночью столбики термометров будут показывать 14-16 градусов, днем — 23-25.

В четверг, 22 июня, ночная температура ожидается на уровне 12-14 градусов, днем — до 25. Местами возможны кратковременные дожди.

В пятницу, 23 июня, — переменная облачность, без осадков. Ночью 12-14 градусов, днем — 24-26.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 19:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грядущая рабочая неделя ожидается по-летнему жаркой и солнечной. Кратковременные дожди возможны в среду и четверг.".