Прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю: когда ожидаются дожди

Грядущая рабочая неделя ожидается по-летнему жаркой и солнечной. Кратковременные дожди возможны в среду и четверг.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 19 июня, — небольшая облачность, без осадков. Ночью термометры покажут 13-15 градусов, днем — 24-26.

Во вторник, 20 июня, — переменная облачность, без осадков. Ночью — 14-16, днем — 27-29.

В среду, 21 июня, и днем, и ночью возможны кратковременные дожди. Ночью столбики термометров будут показывать 14-16 градусов, днем — 23-25.

В четверг, 22 июня, ночная температура ожидается на уровне 12-14 градусов, днем — до 25. Местами возможны кратковременные дожди.

В пятницу, 23 июня, — переменная облачность, без осадков. Ночью 12-14 градусов, днем — 24-26.