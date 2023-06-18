Прогноз погоди в Харкові на робочий тиждень: коли очікуються дощі
Фото: Василь Голосний
Наступний робочий тиждень очікується по-літньому спекотним і сонячним. Короткочасні дощі можливі у середу та четвер.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 19 червня, – невелика хмарність, без опадів. Вночі термометри покажуть 13-15 градусів, удень – 24-26.
У вівторок, 20 червня, – мінлива хмарність, без опадів. Вночі – 14-16, вдень – 27-29.
У середу, 21 червня, і вдень, і вночі можливі короткочасні дощі. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 14-16 градусів, вдень – 23-25.
У четвер, 22 червня, нічна температура очікується на рівні 12-14 градусів, вдень – до 25. Подекуди можливі короткочасні дощі.
У п’ятницю, 23 червня, – мінлива хмарність, без опадів. Вночі – 12-14 градусів, удень – 24-26.
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Ви читали новину: «Прогноз погоди в Харкові на робочий тиждень: коли очікуються дощі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступний робочий тиждень очікується по-літньому спекотним і сонячним. Короткочасні дощі можливі у середу та четвер.".