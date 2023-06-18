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Прогноз погоди в Харкові на робочий тиждень: коли очікуються дощі

Суспільство 19:30   18.06.2023
Олена Нагорна
Прогноз погоди в Харкові на робочий тиждень: коли очікуються дощі Фото: Василь Голосний

Наступний робочий тиждень очікується по-літньому спекотним і сонячним. Короткочасні дощі можливі у середу та четвер.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 19 червня, – невелика хмарність, без опадів. Вночі термометри покажуть 13-15 градусів, удень – 24-26.

У вівторок, 20 червня, – мінлива хмарність, без опадів. Вночі – 14-16, вдень – 27-29.

У середу, 21 червня, і вдень, і вночі можливі короткочасні дощі. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 14-16 градусів, вдень – 23-25.

У четвер, 22 червня, нічна температура очікується на рівні 12-14 градусів, вдень – до 25. Подекуди можливі короткочасні дощі.

У п’ятницю, 23 червня, – мінлива хмарність, без опадів. Вночі – 12-14 градусів, удень – 24-26.

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Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступний робочий тиждень очікується по-літньому спекотним і сонячним. Короткочасні дощі можливі у середу та четвер.".