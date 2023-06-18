Российская авиация ударила по четырем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары по населенным пунктам Огурцово, Бударки, Веселое на Слобожанском направлении, а также по Кисловке — на Купянском, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также из минометов и артиллерии враг обстрелял не менее 20 населенных пунктов региона.

На Слобожанском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Большая Писаревка, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Волчанские Хутора, на Купянском — Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестовое.