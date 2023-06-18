Російська авіація вдарила по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Армія РФ протягом доби в Харківській області завдала авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Веселе на Слобожанському напрямку, а також по Кислівці – на Куп’янському, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також з мінометів та артилерії ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів регіону.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Велика Писарівка, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори, на Куп’янському – Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове.