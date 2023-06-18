Live
  • Неділя 18.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

Російська авіація вдарила по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Події 18:59   18.06.2023
Олена Нагорна
Російська авіація вдарила по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Армія РФ протягом доби в Харківській області завдала авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Веселе на Слобожанському напрямку, а також по Кислівці  – на Куп’янському, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також з мінометів та артилерії ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів регіону.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Велика Писарівка, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори, на Куп’янському – Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове.

Читайте також: Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла армія РФ: воно знеструмлене

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Усі показали пальцем, – Терехов розповів, як Житлобуд-1 став генпідрядником
Усі показали пальцем, – Терехов розповів, як Житлобуд-1 став генпідрядником
18.06.2023
Дівчинка з Бабаїв пішла від дідуся в Харкові: вранці її знайшли зі знайомим
Дівчинка з Бабаїв пішла від дідуся в Харкові: вранці її знайшли зі знайомим
18.06.2023
Російська авіація вдарила по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
Російська авіація вдарила по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
18.06.2023
Боєць, що встановив у Харкові три рекорди, готується до четвертого (відео)
Боєць, що встановив у Харкові три рекорди, готується до четвертого (відео)
18.06.2023
На 9-й день, як пляжі завалило сміттям, в Одесі заборонили купатися (відео)
На 9-й день, як пляжі завалило сміттям, в Одесі заборонили купатися (відео)
18.06.2023
Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла армія РФ: воно знеструмлене
Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла армія РФ: воно знеструмлене
18.06.2023

Новини за темою:

18:59
Російська авіація вдарила по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
17:17
Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла армія РФ: воно знеструмлене
16:56
Усі показали пальцем, – Терехов розповів, як Житлобуд-1 став генпідрядником
15:04
Дівчинка з Бабаїв пішла від дідуся в Харкові: вранці її знайшли зі знайомим
14:16
Боєць, що встановив у Харкові три рекорди, готується до четвертого (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Російська авіація вдарила по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 18:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби в Харківській області завдала авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Веселе на Слобожанському напрямку, а також по Кислівці  – на Куп’янському, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".