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Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла армія РФ: воно знеструмлене

Події 17:17   18.06.2023
Олена Нагорна
Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла армія РФ: воно знеструмлене

Близько опівдня 18 червня під ворожими артилерійськими ударами опинилося село Морозова Долина Золочівської громади Харківської області.

Про це пише місцеве видання “Зоря-news” із посиланням на голову ОТГ Віктора Коваленка.

За його даними, загалом було вісім ударів. Руйнування уточнюються. Населений пункт знеструмлений. Жертв немає.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 17:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівдня 18 червня під ворожими артилерійськими ударами опинилося село Морозова Долина Золочівської громади Харківської області.".