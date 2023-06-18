Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла армія РФ: воно знеструмлене

Близько опівдня 18 червня під ворожими артилерійськими ударами опинилося село Морозова Долина Золочівської громади Харківської області.

Про це пише місцеве видання “Зоря-news” із посиланням на голову ОТГ Віктора Коваленка.

За його даними, загалом було вісім ударів. Руйнування уточнюються. Населений пункт знеструмлений. Жертв немає.