Зранку ворог вдарив по Куп’янську, а біля Берестового поніс втрати – Синєгубов
Близько 7-ї ранку 18 червня ворог обстріляв місто Куп’янськ Харківської області. Там пошкоджено приватний житловий будинок, обійшлося без постраждалих, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, протягом минулої доби:
– Біля села Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучення з ПТРК у цивільний автомобіль загинули двоє волонтерів : 42-річний чоловік та 53-річна жінка.
– У селі Новоосинове Куп’янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.
– У селі Колісниківка Куп’янського району о 23:00 пошкоджено будинок та льох.
– У селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та газову мережу.
– Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено три житлові будинки та господарчі споруди.
– У cелищі Вільча Чугуївського району пошкоджено чотири будинки та лінії електропередач. Без постраждалих.
“На лінії зіткнення російські окупанти спробували піти в наступ у напрямку Берестового Куп’янського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами”, – додав Синєгубов.
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Ви читали новину: «Зранку ворог вдарив по Куп’янську, а біля Берестового поніс втрати – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 09:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 7-ї ранку 18 червня ворог обстріляв місто Куп’янськ Харківської області. Там пошкоджено приватний житловий будинок, обійшлося без постраждалих, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".