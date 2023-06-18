Зранку ворог вдарив по Куп’янську, а біля Берестового поніс втрати – Синєгубов

Близько 7-ї ранку 18 червня ворог обстріляв місто Куп’янськ Харківської області. Там пошкоджено приватний житловий будинок, обійшлося без постраждалих, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, протягом минулої доби:

– Біля села Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучення з ПТРК у цивільний автомобіль загинули двоє волонтерів : 42-річний чоловік та 53-річна жінка.

– У селі Новоосинове Куп’янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

– У селі Колісниківка Куп’янського району о 23:00 пошкоджено будинок та льох.

– У селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та газову мережу.

– Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено три житлові будинки та господарчі споруди.

– У cелищі Вільча Чугуївського району пошкоджено чотири будинки та лінії електропередач. Без постраждалих.

“На лінії зіткнення російські окупанти спробували піти в наступ у напрямку Берестового Куп’янського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами”, – додав Синєгубов.