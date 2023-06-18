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Понад двадцять сіл і селищ Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб

Події 07:55   18.06.2023
Олена Нагорна
Понад двадцять сіл і селищ Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб

Протягом доби на Харківщині армія РФ проводила наступальні дії у напрямку села Берестове Куп’янського району, успіху не мала. Також ворог обстріляв з мінометів та артилерії райони щонайменше 22 населених пунктів регіону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

На Слобожанському напрямку під обстрілами були наступні населені пункти: Гур’їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове.

На Куп’янському напрямку – Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Кислівка.

Читайте також: Армія РФ намагалася наступати в районі Берестового на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 07:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині армія РФ проводила наступальні дії у напрямку села Берестове Куп’янського району, успіху не мала. Також ворог обстріляв з мінометів та артилерії райони щонайменше 22 населених пунктів регіону.".