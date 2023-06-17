Армія РФ намагалася наступати в районі Берестового на Харківщині – Генштаб
Райони щонайменше 22 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, а також вела безуспішні наступальні дії в районі Берестового Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Гур’їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове.
На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Кислівка.
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Ви читали новину: «Армія РФ намагалася наступати в районі Берестового на Харківщині – Генштаб»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 18:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 22 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, а також вела безуспішні наступальні дії в районі Берестового Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".