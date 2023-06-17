Live
  • Субота 17.06.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

Армія РФ намагалася наступати в районі Берестового на Харківщині – Генштаб

Суспільство 18:41   17.06.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ намагалася наступати в районі Берестового на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше 22 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, а також вела безуспішні наступальні дії в районі Берестового Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Гур’їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Кислівка.

01

02

Читайте також: Диверсанти-«вагнерівці» активізувалися на Харківщині – мер Дергачів

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Диверсанти-«вагнерівці» активізувалися на Харківщині – мер Дергачів
Диверсанти-«вагнерівці» активізувалися на Харківщині – мер Дергачів
17.06.2023
Армія РФ намагалася наступати в районі Берестового на Харківщині – Генштаб
Армія РФ намагалася наступати в районі Берестового на Харківщині – Генштаб
17.06.2023
Вдень росіяни з артилерії обстріляли парк відпочинку на Золочівщині (фото)
Вдень росіяни з артилерії обстріляли парк відпочинку на Золочівщині (фото)
17.06.2023
Волонтери, які загинули від удару РФ на Харківщині, везли їжу та ліки
Волонтери, які загинули від удару РФ на Харківщині, везли їжу та ліки
17.06.2023
Через електросамокат: у Харкові біля школи хлопець кинув цеглину у підлітка
Через електросамокат: у Харкові біля школи хлопець кинув цеглину у підлітка
17.06.2023
Зараз потреби більше немає – Терехов про «безпечні зупинки» у Харкові
Зараз потреби більше немає – Терехов про «безпечні зупинки» у Харкові
17.06.2023

Новини за темою:

17:41
Диверсанти-«вагнерівці» активізувалися на Харківщині – мер Дергачів
15:33
Волонтери, які загинули від удару РФ на Харківщині, везли їжу та ліки
15:13
Вдень росіяни з артилерії обстріляли парк відпочинку на Золочівщині (фото)
13:58
В розстріляному авто на Харківщині загинули 2 волонтери: нові дані Синєгубова
13:15
Буде гучно: мешканців Балаклійщини попереджають про вибухи

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Армія РФ намагалася наступати в районі Берестового на Харківщині – Генштаб»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 18:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 22 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, а також вела безуспішні наступальні дії в районі Берестового Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".