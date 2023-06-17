Армия РФ пыталась наступать в районе Берестового на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 22 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, а также вела безуспешные наступательные действия в районе Берестового Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Гурьев Казачок, Уды, Червоная Заря, Казачья Лопань, Стрелечье, Старица, Огурцово, Плетеневка, Волчанские Хутора, Покаляное, Охримовка, Круглое, Бударки, Землянки, Лошаково, Потихоновое и Комисаровое.

На Купянском направлении обстрелов подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Каменка и Кисловка.