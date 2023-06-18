Больше двадцати сел и поселков Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток на Харьковщине армия РФ проводила наступательные действия в направлении села Берестовое Купянского района, успеха не имела. Также враг обстрелял из минометов и артиллерии районы по меньшей мере 22 населенных пунктов региона.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
На Слобожанском направлении под обстрелами были следующие населенные пункты: Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Стрелечья, Старица, Огурцово, Плетеневка, Волчанские Хутора, Покаляное, Охримовка, Круглое, Бударки, Землянки, Лошаково, Потихоновое и Комиссарово.
На Купянском направлении — Фиголевка, Двуречная, Западное, Каменка и Кисловка.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 07:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине армия РФ проводила наступательные действия в направлении села Берестовое Купянского района, успеха не имела. Также враг обстрелял из минометов и артиллерии районы по меньшей мере 22 населенных пунктов региона.".