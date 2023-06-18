Утром враг ударил по Купянску, у Берестового — отступил с потерями — Синегубов
Около 7 утра 18 июня враг обстрелял город Купянск Харьковской области. Там поврежден частный жилой дом, обошлось без пострадавших, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его информации, в течение минувших суток:
— Возле села Гурьев Казачок Богодуховского района в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли двое волонтеров: 42-летний мужчина и 53-летняя женщина.
— В селе Новоосиново Купянского района повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.
— В селе Колесниковка Купянского района в 23:00 повреждены дом и погреб.
— В селе Одноробовка Богодуховского района в результате артиллерийского обстрела поврежден парк отдыха и газовая сеть.
— В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки.
— В поселке Вильча Чугуевского района повреждены четыре дома и линии электропередач. Без пострадавших.
«На линии соприкосновения российские оккупанты предприняли попытку пойти в наступление в направлении Берестового Купянского района. Под огнем наших защитников отступили с потерями», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 09:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 7 утра 18 июня враг обстрелял город Купянск Харьковской области. Там поврежден частный жилой дом, обошлось без пострадавших, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".