Село на Харьковщине вблизи границы обстреляла армия РФ: оно обесточено
Около полудня 18 июня под вражескими артиллерийскими ударами оказалось село Морозова Долина Золочевской громады Харьковской области.
Об этом пишет местное издание «Заря-news» со ссылкой на главу ОТГ Виктора Коваленко.
По его данным, всего было восемь ударов. Разрушения уточняются. Населенный пункт обесточен. Жертв нет.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 17:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полудня 18 июня под вражескими артиллерийскими ударами оказалось село Морозова Долина Золочевской громады Харьковской области.".