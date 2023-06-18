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Село на Харьковщине вблизи границы обстреляла армия РФ: оно обесточено

Происшествия 17:17   18.06.2023
Елена Нагорная
Село на Харьковщине вблизи границы обстреляла армия РФ: оно обесточено

Около полудня 18 июня под вражескими артиллерийскими ударами оказалось село Морозова Долина Золочевской громады Харьковской области.

Об этом пишет местное издание «Заря-news» со ссылкой на главу ОТГ Виктора Коваленко.

По его данным, всего было восемь ударов. Разрушения уточняются. Населенный пункт обесточен. Жертв нет.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 17:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полудня 18 июня под вражескими артиллерийскими ударами оказалось село Морозова Долина Золочевской громады Харьковской области.".