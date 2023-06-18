Село на Харьковщине вблизи границы обстреляла армия РФ: оно обесточено

Около полудня 18 июня под вражескими артиллерийскими ударами оказалось село Морозова Долина Золочевской громады Харьковской области.

Об этом пишет местное издание «Заря-news» со ссылкой на главу ОТГ Виктора Коваленко.

По его данным, всего было восемь ударов. Разрушения уточняются. Населенный пункт обесточен. Жертв нет.