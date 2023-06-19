Четыре троллейбуса в Харькове во вторник и среду изменят маршруты

Движение троллейбусов по пр. Героев Сталинграда, на участке от ул. Троллейбусной до пр. Льва Ландау, будет прекращено с 10:00 до 14:00 20 и 21 июня.

Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3 (часть 1): разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – ул. Троллейбусная – ул. Ньютона – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская»;

№3 (часть 2): разворотный круг «Ул. 12 Апреля» – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «28-й микрорайон» – пр. Героев Сталинграда – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. 12 Апреля»;

№6: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – ул. Троллейбусная – ул. Ньютона – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская»;

№19: разворотный круг «602-й микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Зустріч»;

№35: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Зустріч».

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