Чотири тролейбуси в Харкові у вівторок і середу змінять маршрути
Рух тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Льва Ландау, буде припинений з 10:00 до 14:00 20 та 21 червня.
Це пов’язано із ремонтом контактної мережі, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№3 (частина 1): розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Тролейбусна – вул. Ньютона – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;
№3 (частина 2): розворотне коло «Вул. 12 Квітня» – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «28-й мікрорайон» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня»;
№6: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Тролейбусна – вул. Ньютона – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;
№19: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч»;
№35: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч».
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Ви читали новину: «Чотири тролейбуси в Харкові у вівторок і середу змінять маршрути»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Льва Ландау, буде припинений з 10:00 до 14:00 20 та 21 червня.".