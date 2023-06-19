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Чотири тролейбуси в Харкові у вівторок і середу змінять маршрути

Суспільство 20:00   19.06.2023
Олена Нагорна
Чотири тролейбуси в Харкові у вівторок і середу змінять маршрути Фото: Харків транспортний

Рух тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Льва Ландау, буде припинений з 10:00 до 14:00 20 та 21 червня.

Це пов’язано із ремонтом контактної мережі, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3 (частина 1): розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Тролейбусна – вул. Ньютона – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;

№3 (частина 2): розворотне коло «Вул. 12 Квітня» – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «28-й мікрорайон» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня»;

№6: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Тролейбусна – вул. Ньютона – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;

№19: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№35: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч».

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 20:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Льва Ландау, буде припинений з 10:00 до 14:00 20 та 21 червня.".