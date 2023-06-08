На Харківщині до кінця місяця призупинять рух електричок до кордону
Залізничне сполучення на Харківщині призупинять на відрізку між станцією “Дергачі” та Новою Козачою (біля держкордону з РФ). Про це попередило керівництво Дергачівської громади.
“З 12 по 30 червня залізничне сполучення між станцією Дергачі та зупиночним пунктом Нова Козача буде скасовано у зв’язку із проведенням запланованих будівельно-монтажних робіт на перегоні Дергачі – Слатине”, – повідомили на сторінці Дергачівської громади у фейсбуці.
У цей час курсуватимуть автобуси з Дергачів до Козачої Лопані (перший та останній рейси доїжджатимуть до Харкова).
Графік автобусного маршруту наступний:
Відправлення з смт Козача Лопань: 05:40; 9:00; 17:00; 19:15 (до станції метро “Перемога”);
Відправлення з м. Харкова (станція метро “Перемога”): 05:00; з м. Дергачі (пл. Привокзальна): 07:00; 10:30; 18:20.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 09:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Залізничне сполучення на Харківщині призупинять на відрізку між станцією “Дергачі” та Новою Козачою (біля держкордону з РФ). Про це попередило керівництво Дергачівської громади".