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На Харківщині до кінця місяця призупинять рух електричок до кордону

Суспільство 09:34   08.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині до кінця місяця призупинять рух електричок до кордону

Залізничне сполучення на Харківщині призупинять на відрізку між станцією “Дергачі” та Новою Козачою (біля держкордону з РФ). Про це попередило керівництво Дергачівської громади.

“З 12 по 30 червня залізничне сполучення між станцією Дергачі та зупиночним пунктом Нова Козача буде скасовано у зв’язку із проведенням запланованих будівельно-монтажних робіт на перегоні Дергачі – Слатине”, – повідомили на сторінці Дергачівської громади у фейсбуці.

У цей час курсуватимуть автобуси з Дергачів до Козачої Лопані (перший та останній рейси доїжджатимуть до Харкова).

Розклад автобуса Дергачі - Козача Лопань до 30 червня

Графік автобусного маршруту наступний:

🔹 Відправлення з смт Козача Лопань: 05:40; 9:00; 17:00; 19:15 (до станції метро “Перемога”);

🔸 Відправлення з м. Харкова (станція метро “Перемога”): 05:00; з м. Дергачі (пл. Привокзальна): 07:00; 10:30; 18:20.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 09:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Залізничне сполучення на Харківщині призупинять на відрізку між станцією “Дергачі” та Новою Козачою (біля держкордону з РФ). Про це попередило керівництво Дергачівської громади".