На Харьковщине до конца месяца приостановят движение электричек к границе

Железнодорожное сообщение на Харьковщине приостановят на отрезке между станцией «Дергачи» и Новой Казачьей (у госграницы с РФ). Об этом предупредило руководство Дергачевской громады.

«С 12 по 30 июня железнодорожное сообщение между станцией «Дергачи» и остановочным пунктом «Новая Казачья» будет отменено в связи с проведением запланированных строительно-монтажных работ на перегоне Дергачи — Слатино», — сообщили на странице Дергачевской громады в facebook.

В это время будут курсировать автобусы из Дергачей в Казачью Лопань (первый и последний рейсы будут доезжать до Харькова).

График автобусного маршрута следующий:

🔹 Отправление из пгт Казачья Лопань: 05:40; 9:00; 17:00; 19:15 (до станции метро «Победа»);

🔸 Отправление из г. Харькова (станция метро «Победа»): 05:00; из г. Дергачи (пл. Привокзальная): 07:00; 10:30; 18:20.

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