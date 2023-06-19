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Циркуны пока не исключили из претендентов на восстановление – Синегубов

Общество 17:48   19.06.2023
Оксана Якушко
Циркуны пока не исключили из претендентов на восстановление – Синегубов

Циркуны уже разминировали на 80%, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции в «Укринформ».

Из-за регуляных обстрелов по Циркунам есть вероятность, что село под Харьковом исключат из проекта восстановления от правительства.

«Пока решение Кабинета министров не изменено, поэтому мы работаем. И задача перед военной администрацией – скоординировать все действия по разминированию этого населенного пункта. Этот населенный пункт, по крайней мере застройка, уже разминирован на уровне 80%, и сейчас соответственно будем ожидать от Агентства Возобновления планов восстановления этого населенного пункта (Циркуны – прим. ред.) Если будут изменения правительства относительно этого населенного пункта, его восстановления, то действительно будем либо предлагать альтернативное, либо ждать, пока там изменится военная обстановка в этом направлении», — сообщил Синегубов.

Читайте также: Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 17:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Циркуны уже разминировали на 80%, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции в «Укринформ».".