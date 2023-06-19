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Наразі Циркуни не виключили з претендентів на відбудову – Синєгубов

Суспільство 17:48   19.06.2023
Оксана Якушко
Наразі Циркуни не виключили з претендентів на відбудову – Синєгубов

Циркуни вже розмінували на 80%, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на прес-конференції в “Укрінформі”.

Через регулярні обстріли по Циркунам є ймовірність, що село під Харковом виключать з  експериментального проєкту з відбудови від уряду. 

«Наразі рішення Кабінету міністрів не змінено, тому ми працюємо. І завдання перед військовою адміністрацією — скоординувати всі дії щодо розмінування цього населеного пункту. Цей населений пункт, принаймні забудова, вже розмінована на рівні 80%, і зараз відповідно будемо чекати від агенції відновлення планів щодо відбудови цього населеного пункту (Циркуни – прим. ред.) Якщо будуть зміни уряду щодо цього населеного пункту, щодо його відновлення, то дійсно будемо або пропонувати альтернативний, або чекати, поки там зміниться військова обстановка у цьому напрямку», — повідомив Синєгубов.

Читайте також: Проєкт відбудови від уряду: Циркуни можуть замінити на інший населений пункт

Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Циркуни вже розмінували на 80%, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на прес-конференції в “Укрінформі”.".