Наразі Циркуни не виключили з претендентів на відбудову – Синєгубов

Циркуни вже розмінували на 80%, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на прес-конференції в “Укрінформі”.

Через регулярні обстріли по Циркунам є ймовірність, що село під Харковом виключать з експериментального проєкту з відбудови від уряду.

«Наразі рішення Кабінету міністрів не змінено, тому ми працюємо. І завдання перед військовою адміністрацією — скоординувати всі дії щодо розмінування цього населеного пункту. Цей населений пункт, принаймні забудова, вже розмінована на рівні 80%, і зараз відповідно будемо чекати від агенції відновлення планів щодо відбудови цього населеного пункту (Циркуни – прим. ред.) Якщо будуть зміни уряду щодо цього населеного пункту, щодо його відновлення, то дійсно будемо або пропонувати альтернативний, або чекати, поки там зміниться військова обстановка у цьому напрямку», — повідомив Синєгубов.