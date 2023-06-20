На Харьковщине вновь изменили правила продажи алкоголя — приказ Синегубова
Отныне в Харьковской области алкогольными напитками запрещено торговать исключительно во время комендантского часа, то есть с 23:00 до 5:00.
Об этом говорится в приказе начальника ХОВА Олега Синегубова от 20 июня.
Согласно предыдущему приказу от 20 июля 2022 года, продавать и покупать спиртное можно было в заведениях торговли с 8:00 до 20:00, а в заведениях общественного питания — с 8:00 до 22:00.
Напомним, 16 мая 2022 года на Харьковщине полностью запретили торговлю алкоголем до отмены военного положения, однако постепенно правила стали смягчать. 30 мая 2022 года крепким спиртным запретили торговать с 15:00 до 9:00 везде, кроме заведений общепита, а в заведениях общепита – с 21:00 до 9:00.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 19:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отныне в Харьковской области алкогольными напитками запрещено торговать исключительно во время комендантского часа, то есть с 23:00 до 5:00.".