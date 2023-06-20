На Харківщині знову змінили правила продажу алкоголю – наказ Синєгубова

Відтепер у Харківській області алкогольними напоями заборонено торгувати виключно під час комендантської години, тобто з 23:00 до 5:00.

Про це йдеться в наказі начальника ХОВА Олега Синєгубова від 20 червня.

Згідно з попереднім наказом від 20 липня 2022 року, продавати та купувати спиртне можна було у закладах торгівлі з 8:00 до 20:00, а в закладах громадського харчування – з 8:00 до 22:00.

Нагадаємо, 16 травня 2022 року на Харківщині повністю заборонили торгівлю алкоголем до скасування воєнного стану, проте поступово правила стали пом’якшувати. 30 травня 2022 року міцним спиртним заборонили торгувати з 15:00 до 9:00 скрізь, крім закладів громадського харчування, а в закладах громадського харчування – з 21:00 до 9:00.