На Харківщині знову змінили правила продажу алкоголю – наказ Синєгубова
Відтепер у Харківській області алкогольними напоями заборонено торгувати виключно під час комендантської години, тобто з 23:00 до 5:00.
Про це йдеться в наказі начальника ХОВА Олега Синєгубова від 20 червня.
Згідно з попереднім наказом від 20 липня 2022 року, продавати та купувати спиртне можна було у закладах торгівлі з 8:00 до 20:00, а в закладах громадського харчування – з 8:00 до 22:00.
Нагадаємо, 16 травня 2022 року на Харківщині повністю заборонили торгівлю алкоголем до скасування воєнного стану, проте поступово правила стали пом’якшувати. 30 травня 2022 року міцним спиртним заборонили торгувати з 15:00 до 9:00 скрізь, крім закладів громадського харчування, а в закладах громадського харчування – з 21:00 до 9:00.
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Ви читали новину: «На Харківщині знову змінили правила продажу алкоголю – наказ Синєгубова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 19:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відтепер у Харківській області алкогольними напоями заборонено торгувати виключно під час комендантської години, тобто з 23:00 до 5:00.".