В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас в город активно возвращаются харьковчане.

Во время нацмарафона Терехов обратился к вернувшимся в город жителям с предупреждением помнить о мерах безопасности.

«Да, мы не можем не радоваться тому, что возвращаются харьковчане, но надо быть очень осторожными, несмотря на то, что очень много людей сейчас в городе, есть пробки на дорогах города, есть очереди в наших магазинах, малыши на детских площадках. Но должны быть меры безопасности, нужно быть очень аккуратными. Я обращаюсь к горожанам, чтобы все меры безопасности были выполнены», — отметил мэр Харькова.