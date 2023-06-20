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В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов

Общество 14:06   20.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас в город активно возвращаются харьковчане.

Во время нацмарафона Терехов обратился к вернувшимся в город жителям с предупреждением помнить о мерах безопасности.

«Да, мы не можем не радоваться тому, что возвращаются харьковчане, но надо быть очень осторожными, несмотря на то, что очень много людей сейчас в городе, есть пробки на дорогах города, есть очереди в наших магазинах, малыши на детских площадках. Но должны быть меры безопасности, нужно быть очень аккуратными. Я обращаюсь к горожанам, чтобы все меры безопасности были выполнены», — отметил мэр Харькова.

Читайте также: Терехов сообщил, когда ожидается новая волна возвращений в Харьков

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 14:06;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас в город активно возвращаются харьковчане.".