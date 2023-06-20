В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас в город активно возвращаются харьковчане.
Во время нацмарафона Терехов обратился к вернувшимся в город жителям с предупреждением помнить о мерах безопасности.
«Да, мы не можем не радоваться тому, что возвращаются харьковчане, но надо быть очень осторожными, несмотря на то, что очень много людей сейчас в городе, есть пробки на дорогах города, есть очереди в наших магазинах, малыши на детских площадках. Но должны быть меры безопасности, нужно быть очень аккуратными. Я обращаюсь к горожанам, чтобы все меры безопасности были выполнены», — отметил мэр Харькова.
Читайте также: Терехов сообщил, когда ожидается новая волна возвращений в Харьков
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 14:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас в город активно возвращаются харьковчане.".