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Терехов сообщил, когда ожидается новая волна возвращений в Харьков

Общество 13:13   16.05.2023
Виктория Яковенко
Терехов сообщил, когда ожидается новая волна возвращений в Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов предполагает, что новая волна возвращений в Харьков состоится летом.

Об этом Харьковский городской голова рассказал в нацмарафоне.

«Мы ожидаем волну возвращений где-то в начале лета, потому что закончится школьный сезон и люди будут возвращаться», — отметил Терехов.

Мэр отметил, что некоторые жители не возвращаются в город из-за закрытых школ и детсадов.

«Ведь все-таки ракетная опасность очень велика, потому что С-300 достает до города Харькова с границы. Поэтому говорить, что в Харькове сейчас безопасно невозможно», — добавил мэр.

Читайте также: «Я бы хоть сейчас открыл бы школы, детсады» — Терехов о возвращении харьковчан

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 13:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов предполагает, что новая волна возвращений в Харьков состоится летом.".