Терехов сообщил, когда ожидается новая волна возвращений в Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов предполагает, что новая волна возвращений в Харьков состоится летом.

Об этом Харьковский городской голова рассказал в нацмарафоне.

«Мы ожидаем волну возвращений где-то в начале лета, потому что закончится школьный сезон и люди будут возвращаться», — отметил Терехов.

Мэр отметил, что некоторые жители не возвращаются в город из-за закрытых школ и детсадов.

«Ведь все-таки ракетная опасность очень велика, потому что С-300 достает до города Харькова с границы. Поэтому говорить, что в Харькове сейчас безопасно невозможно», — добавил мэр.