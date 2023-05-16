Терехов сообщил, когда ожидается новая волна возвращений в Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов предполагает, что новая волна возвращений в Харьков состоится летом.
Об этом Харьковский городской голова рассказал в нацмарафоне.
«Мы ожидаем волну возвращений где-то в начале лета, потому что закончится школьный сезон и люди будут возвращаться», — отметил Терехов.
Мэр отметил, что некоторые жители не возвращаются в город из-за закрытых школ и детсадов.
«Ведь все-таки ракетная опасность очень велика, потому что С-300 достает до города Харькова с границы. Поэтому говорить, что в Харькове сейчас безопасно невозможно», — добавил мэр.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов предполагает, что новая волна возвращений в Харьков состоится летом.".