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Терехов повідомив, коли очікується нова хвиля повернень до Харкова

Суспільство 13:13   16.05.2023
Виктория Яковенко
Терехов повідомив, коли очікується нова хвиля повернень до Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов припускає, що нова хвиля повернень до Харкова відбудеться влітку.

Про це Харківський міський голова розповів в етері нацмарафону.

«Ми очікуємо хвилю повернень десь на початку літа, бо закінчиться шкільний сезон і люди будуть повертатися», – зазначив Терехов.

Мер зазначив, що деякі містяни не повертаються до міста через зачинені школи та дитсадки.

«Бо, все ж таки, ракетна небезпека дуже велика, бо С-300 дістає до міста Харкова з кордону. Тому казати, що у Харкові безпечно зараз неможливо», – додав мер.

Читайте також: «Я б хоч зараз відкрив би школи, дитсадки» – Терехов про повернення харків’ян

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов припускає, що нова хвиля повернень до Харкова відбудеться влітку.".