Терехов повідомив, коли очікується нова хвиля повернень до Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов припускає, що нова хвиля повернень до Харкова відбудеться влітку.
Про це Харківський міський голова розповів в етері нацмарафону.
«Ми очікуємо хвилю повернень десь на початку літа, бо закінчиться шкільний сезон і люди будуть повертатися», – зазначив Терехов.
Мер зазначив, що деякі містяни не повертаються до міста через зачинені школи та дитсадки.
«Бо, все ж таки, ракетна небезпека дуже велика, бо С-300 дістає до міста Харкова з кордону. Тому казати, що у Харкові безпечно зараз неможливо», – додав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 13:13;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов припускає, що нова хвиля повернень до Харкова відбудеться влітку.".