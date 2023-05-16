Терехов повідомив, коли очікується нова хвиля повернень до Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов припускає, що нова хвиля повернень до Харкова відбудеться влітку.

Про це Харківський міський голова розповів в етері нацмарафону.

«Ми очікуємо хвилю повернень десь на початку літа, бо закінчиться шкільний сезон і люди будуть повертатися», – зазначив Терехов.

Мер зазначив, що деякі містяни не повертаються до міста через зачинені школи та дитсадки.

«Бо, все ж таки, ракетна небезпека дуже велика, бо С-300 дістає до міста Харкова з кордону. Тому казати, що у Харкові безпечно зараз неможливо», – додав мер.