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У Харкові – нова хвиля повернень містян: до них звернувся Терехов

Суспільство 14:06   20.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові – нова хвиля повернень містян: до них звернувся Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі до міста активно повертаються мешканці.

Під час нацмарафону Терехов звернувся до людей, які повернулися до міста з попередженням пам’ятати про заходи безпеки.

«Так, ми не можемо не радіти тому, що повертаються харків’яни, але треба бути дуже обережними, не зважаючи на те, що дуже багато людей зараз у місті, є затори на дорогах міста, є черги у наших крамницях, малечі на дитячих майданчиках. Але повинні бути заходи безпеки, потрібно бути дуже обережними. Я звертаюсь до містян, щоб усі заходи безпеки були виконані», – зазначив мер Харкова.

Читайте також: Терехов повідомив, коли очікується нова хвиля повернень до Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
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