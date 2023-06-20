У Харкові – нова хвиля повернень містян: до них звернувся Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі до міста активно повертаються мешканці.
Під час нацмарафону Терехов звернувся до людей, які повернулися до міста з попередженням пам’ятати про заходи безпеки.
«Так, ми не можемо не радіти тому, що повертаються харків’яни, але треба бути дуже обережними, не зважаючи на те, що дуже багато людей зараз у місті, є затори на дорогах міста, є черги у наших крамницях, малечі на дитячих майданчиках. Але повинні бути заходи безпеки, потрібно бути дуже обережними. Я звертаюсь до містян, щоб усі заходи безпеки були виконані», – зазначив мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 14:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі до міста активно повертаються мешканці.".