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РФ ударила по предприятию в городе на Харьковщине: произошел масштабный пожар

Происшествия 20:22   21.06.2023
Елена Нагорная
РФ ударила по предприятию в городе на Харьковщине: произошел масштабный пожар Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В 16:05 21 июня российские военные обстреляли частное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

В результате ударов загорелась крыша и конструкции недействующего производственного цеха на площади около 1500 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Десять чрезвычайников на двух единицах техники потушили пожар в 18:40. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 20:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 16:05 21 июня российские военные обстреляли частное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области.".