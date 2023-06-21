РФ ударила по предприятию в городе на Харьковщине: произошел масштабный пожар
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В 16:05 21 июня российские военные обстреляли частное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области.
В результате ударов загорелась крыша и конструкции недействующего производственного цеха на площади около 1500 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Десять чрезвычайников на двух единицах техники потушили пожар в 18:40. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 20:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 16:05 21 июня российские военные обстреляли частное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области.".