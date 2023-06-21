РФ вдарила по підприємству в місті на Харківщині: сталася масштабна пожежа

О 16:05 21 червня російські військові обстріляли приватне підприємство у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Внаслідок ударів спалахнув дах та конструкції недіючого виробничого цеху на площі близько 1500 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Десять надзвичайників на двох одиницях техніки загасили пожежу о 18:40. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області