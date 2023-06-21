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РФ вдарила по підприємству в місті на Харківщині: сталася масштабна пожежа

Події 20:22   21.06.2023
Олена Нагорна
РФ вдарила по підприємству в місті на Харківщині: сталася масштабна пожежа

О 16:05 21 червня російські військові обстріляли приватне підприємство у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Внаслідок ударів спалахнув дах та конструкції недіючого виробничого цеху на площі близько 1500 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Десять надзвичайників на двох одиницях техніки загасили пожежу о 18:40. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.


Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 20:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 16:05 21 червня російські військові обстріляли приватне підприємство у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.".