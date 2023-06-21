РФ вдарила по підприємству в місті на Харківщині: сталася масштабна пожежа
О 16:05 21 червня російські військові обстріляли приватне підприємство у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.
Внаслідок ударів спалахнув дах та конструкції недіючого виробничого цеху на площі близько 1500 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Десять надзвичайників на двох одиницях техніки загасили пожежу о 18:40. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Читайте також: Ворожа авіація вдарила по селу на Харківщині – Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «РФ вдарила по підприємству в місті на Харківщині: сталася масштабна пожежа»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 20:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 16:05 21 червня російські військові обстріляли приватне підприємство у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.".