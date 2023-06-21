Россияне ударили из артиллерии по приграничному селу на Харьковщине (фото)
Фото: Виктор Коваленко
В 13:00 21 июня российские военные обстреляли из артиллерии село Басово Золочевской громады Харьковской области.
Об этом пишет местное издание Заря-news со ссылкой на начальника Золочевской военной администрации Виктора Коваленко.
По его данным, в результате восьми ударов повреждены два частных дома. Энергоснабжение отсутствует. Жертв нет.
Фото: Виктор Коваленко
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 22:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 13:00 21 июня российские военные обстреляли из артиллерии село Басово Золочевской громады Харьковской области.".