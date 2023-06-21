Россияне ударили из артиллерии по приграничному селу на Харьковщине (фото)

В 13:00 21 июня российские военные обстреляли из артиллерии село Басово Золочевской громады Харьковской области.

Об этом пишет местное издание Заря-news со ссылкой на начальника Золочевской военной администрации Виктора Коваленко.

По его данным, в результате восьми ударов повреждены два частных дома. Энергоснабжение отсутствует. Жертв нет.



Фото: Виктор Коваленко