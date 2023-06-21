Росіяни вдарили з артилерії по прикордонному селу на Харківщині (фото)

О 13:00 21 червня російські військові обстріляли з артилерії село Басове Золочівської громади Харківської області.

Про це пише місцеве видання Зоря-news із посиланням на начальника Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.

За його даними, внаслідок восьми ударів пошкоджено два приватні будинки. Енергопостачання відсутнє. Жертв немає.



Фото: Віктор Коваленко