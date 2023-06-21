Росіяни вдарили з артилерії по прикордонному селу на Харківщині (фото)
О 13:00 21 червня російські військові обстріляли з артилерії село Басове Золочівської громади Харківської області.
Про це пише місцеве видання Зоря-news із посиланням на начальника Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.
За його даними, внаслідок восьми ударів пошкоджено два приватні будинки. Енергопостачання відсутнє. Жертв немає.
Фото: Віктор Коваленко
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 22:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 13:00 21 червня російські військові обстріляли з артилерії село Басове Золочівської громади Харківської області.".