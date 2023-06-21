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Росіяни вдарили з артилерії по прикордонному селу на Харківщині (фото)

Події 22:37   21.06.2023
Олена Нагорна
Росіяни вдарили з артилерії по прикордонному селу на Харківщині (фото)

О 13:00 21 червня російські військові обстріляли з артилерії село Басове Золочівської громади Харківської області.

Про це пише місцеве видання Зоря-news із посиланням на начальника Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.

За його даними, внаслідок восьми ударів пошкоджено два приватні будинки. Енергопостачання відсутнє. Жертв немає.


Фото: Віктор Коваленко

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 22:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 13:00 21 червня російські військові обстріляли з артилерії село Басове Золочівської громади Харківської області.".