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Проспект Гагарина в Харькове снова открыли для движения транспорта

Общество 19:46   22.06.2023
Оксана Якушко
Проспект Гагарина в Харькове снова открыли для движения транспорта

На участке на перекрытом со вчера проспекте Гагарина возобновили движение транспорта, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

«Ограничения движения транспорта сняли на проспекте Гагарина на участке от улицы Южнопроектной до проспекта Льва Ландау. Спасибо водителям за понимание», — говорится в официальном сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 19:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На участке на перекрытом со вчера проспекте Гагарина возобновили движение транспорта, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".