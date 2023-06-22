Проспект Гагарина в Харькове снова открыли для движения транспорта
На участке на перекрытом со вчера проспекте Гагарина возобновили движение транспорта, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.
«Ограничения движения транспорта сняли на проспекте Гагарина на участке от улицы Южнопроектной до проспекта Льва Ландау. Спасибо водителям за понимание», — говорится в официальном сообщении.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 19:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На участке на перекрытом со вчера проспекте Гагарина возобновили движение транспорта, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".