Проспект Гагаріна у Харкові знову відкрили для руху транспорту

На ділянці на перекритому від вчора проспекті Гагаріна відновили рух транспорту, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

«Обмеження руху транспорту зняли на проспекті Гагаріна на ділянці від вулиці Південнопроектної до проспекту Льва Ландау. Дякуємо водіям за розуміння», – йдеться в офіційному повідомленні.