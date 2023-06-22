Проспект Гагаріна у Харкові знову відкрили для руху транспорту
На ділянці на перекритому від вчора проспекті Гагаріна відновили рух транспорту, повідомила Патрульна поліція Харківської області.
«Обмеження руху транспорту зняли на проспекті Гагаріна на ділянці від вулиці Південнопроектної до проспекту Льва Ландау. Дякуємо водіям за розуміння», – йдеться в офіційному повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 19:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На ділянці на перекритому від вчора проспекті Гагаріна відновили рух транспорту, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".