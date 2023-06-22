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Проспект Гагаріна у Харкові знову відкрили для руху транспорту

Суспільство 19:46   22.06.2023
Оксана Якушко
Проспект Гагаріна у Харкові знову відкрили для руху транспорту

На ділянці на перекритому від вчора проспекті Гагаріна відновили рух транспорту, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

«Обмеження руху транспорту зняли на проспекті Гагаріна на ділянці від вулиці Південнопроектної до проспекту Льва Ландау. Дякуємо водіям за розуміння», – йдеться в офіційному повідомленні.

Читайте також: Частину пр. Гагаріна, де була пожежа, перекрили: без газу – 13 тис споживачів

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 19:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На ділянці на перекритому від вчора проспекті Гагаріна відновили рух транспорту, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".