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Полиция призывает харьковчан быть в укрытиях, а ВС сообщили о запуске ракет

Общество 01:18   23.06.2023
Елена Нагорная
Полиция призывает харьковчан быть в укрытиях, а ВС сообщили о запуске ракет

Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) направляются в юго-восточном направлении, курс может меняться.

Об этом предупреждает командование Воздушных сил ВСУ.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, призывает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — пишут правоохранители.

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 1:02.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 01:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) направляются в юго-восточном направлении, курс может меняться.".