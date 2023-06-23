Полиция призывает харьковчан быть в укрытиях, а ВС сообщили о запуске ракет
Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) направляются в юго-восточном направлении, курс может меняться.
Об этом предупреждает командование Воздушных сил ВСУ.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, призывает ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — пишут правоохранители.
Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 1:02.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 01:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) направляются в юго-восточном направлении, курс может меняться.".