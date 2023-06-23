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Поліція закликає харків’ян бути в укриттях, а ПС повідомили про запуск ракет

Суспільство 01:18   23.06.2023
Олена Нагорна
Поліція закликає харків’ян бути в укриттях, а ПС повідомили про запуск ракет

Ракети (імовірно Х-101/Х-555) прямують у південно-східному напрямку, курс може змінюватися.

Про це попереджає командування Повітряних сил ЗСУ.

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, закликає ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — пишуть правоохоронці.

Повітряна тривога була оголошена на Харківщині о 1:02.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 01:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракети (імовірно Х-101/Х-555) прямують у південно-східному напрямку, курс може змінюватися.".