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Ракетный удар по Харькову: без газа 500 домов в частном секторе — ХОВА

Происшествия 12:17   24.06.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: без газа 500 домов в частном секторе — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал, что сейчас в Харькове устраняют последствия «прилетов».

Ночью по городу ударили две ракеты С-300, уточнил все прежние данные Синегубов. Удары пришлись по двум районам.

«Это промышленная зона, частный сектор. Поврежден газопровод. В настоящее время около 500 домов частного сектора города Харькова находятся без газоснабжения. Анализируем уровень влияния этой аварии на газоснабжение многоэтажек. Работаем над устранением этих последствий», — сказал Синегубов.

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Он отметил, что никаких военных объектов рядом с местами «прилетов» нет. Среди нанесенного ущерба — выбитые окна в двухэтажке и десять разбитых гражданских автомобилей.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 12:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал, что сейчас в Харькове устраняют последствия «прилетов»".