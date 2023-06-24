Ракетный удар по Харькову: без газа 500 домов в частном секторе — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал, что сейчас в Харькове устраняют последствия «прилетов».

Ночью по городу ударили две ракеты С-300, уточнил все прежние данные Синегубов. Удары пришлись по двум районам.

«Это промышленная зона, частный сектор. Поврежден газопровод. В настоящее время около 500 домов частного сектора города Харькова находятся без газоснабжения. Анализируем уровень влияния этой аварии на газоснабжение многоэтажек. Работаем над устранением этих последствий», — сказал Синегубов.

Он отметил, что никаких военных объектов рядом с местами «прилетов» нет. Среди нанесенного ущерба — выбитые окна в двухэтажке и десять разбитых гражданских автомобилей.