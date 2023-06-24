Ракетний удар по Харкову: без газу 500 будинків у приватному секторі – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону поінформував, що зараз у Харкові усувають наслідки “прильотів”.
Вночі по місту вдарили двома ракетами С-300, уточнив усі колишні дані Синєгубов. Удари припали до двох районах.
“Це промислова зона, приватний сектор. Пошкоджено газопровід. Наразі близько 500 будинків приватного сектору міста Харкова перебувають без газопостачання. Аналізуємо рівень впливу цієї аварії на газопостачання багатоповерхівок. Працюємо над усуненням цих наслідків”, – сказав Синєгубов.
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Він зазначив, що жодних військових об’єктів поряд із місцями “прильотів” немає. Серед завданих збитків – вибиті вікна у двоповерхівці та десять розбитих цивільних автомобілів.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 12:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону поінформував, що зараз у Харкові усувають наслідки “прильотів”".