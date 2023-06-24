Синєгубов заявив, що ворог вів штурмові дії на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону поінформував, що об’єктом докладання зусиль окупантів стала Масютівка в Куп’янському районі.
“По Куп’янському району намагався проводити штурмові дії в районі населеного пункту Масютівка. Однак успіху не мав, під вогневим ураженням наших військових відійшов. Тобто постійно намагається атакувати, випробовувати позиції наших військових, але несе втрати“, – повідомив Синєгубов.
Він зазначив, що за добу ворог атакував населені пункти на півночі та північному сході Харківської області. Під ударом були 23 населені пункти.
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Нагадаємо, також армія РФ вночі била по Харкову. У місті зафіксували два “прильоти” ракет С-300. Обидва припали в землю, але один із них пошкодив газопровід.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 12:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону поінформував, що об’єктом докладання зусиль окупантів стала Масютівка в Куп’янському районі".