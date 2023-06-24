Синєгубов заявив, що ворог вів штурмові дії на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону поінформував, що об’єктом докладання зусиль окупантів стала Масютівка в Куп’янському районі.

“По Куп’янському району намагався проводити штурмові дії в районі населеного пункту Масютівка. Однак успіху не мав, під вогневим ураженням наших військових відійшов. Тобто постійно намагається атакувати, випробовувати позиції наших військових, але несе втрати“, – повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що за добу ворог атакував населені пункти на півночі та північному сході Харківської області. Під ударом були 23 населені пункти.

Нагадаємо, також армія РФ вночі била по Харкову. У місті зафіксували два “прильоти” ракет С-300. Обидва припали в землю, але один із них пошкодив газопровід.