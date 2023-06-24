Синегубов заявил, что враг вел штурмовые действия на Харьковщине
Фото: скрин
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал, что объектом приложения усилий оккупантов стала Масютовка в Купянском районе.
«По Купянскому району пытался проводить штурмовые действия в районе населенного пункта Масютовка. Однако успеха не имел, под огневым поражением наших военных отошел. То есть, постоянно пытается атаковать, испытывать позиции наших военных, но несет потери», — сообщил Синегубов.
Он отметил, что за сутки враг атаковал населенные пункты на севере и северо-востоке Харьковской области. Под ударом были 23 населенных пункта.
Читайте также: Наступление РФ на Купянском направлении остановлено — Маляр
Напомним, также армия РФ ночью била по Харькову. В городе зафиксировали два «прилета» ракет С-300. Оба пришлись в землю, но один из них повредил газопровод.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов заявил, что враг вел штурмовые действия на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 12:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал, что объектом приложения усилий оккупантов стала Масютовка в Купянском районе".