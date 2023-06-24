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Синегубов заявил, что враг вел штурмовые действия на Харьковщине

Происшествия 12:07   24.06.2023
Оксана Горун
Синегубов заявил, что враг вел штурмовые действия на Харьковщине Фото: скрин

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал, что объектом приложения усилий оккупантов стала Масютовка в Купянском районе.

«По Купянскому району пытался проводить штурмовые действия в районе населенного пункта Масютовка. Однако успеха не имел, под огневым поражением наших военных отошел. То есть, постоянно пытается атаковать, испытывать позиции наших военных, но несет потери», — сообщил Синегубов.

Он отметил, что за сутки враг атаковал населенные пункты на севере и северо-востоке Харьковской области. Под ударом были 23 населенных пункта.

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    • Напомним, также армия РФ ночью била по Харькову. В городе зафиксировали два «прилета» ракет С-300. Оба пришлись в землю, но один из них повредил газопровод.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 12:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал, что объектом приложения усилий оккупантов стала Масютовка в Купянском районе".