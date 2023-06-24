Live
  • Суббота 24.06.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

Ракетный удар по Харькову: ГСЧС потушила пожар после четырех утра

Происшествия 09:02   24.06.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: ГСЧС потушила пожар после четырех утра

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о последствиях ночного ракетного удара по Харькову.

«В 03:09 вражеский удар пришелся по Слободскому району г. Харькова. Оккупанты попали в землю возле административного двухэтажного здания. Также была повреждена газовая труба, выбиты окна в здании. Возник пожар, горел газ из газовой трубы на площади 10 кв. м. На месте происшествия работали три единицы техники и 15 человек личного состава. Они сражались с огнем до 04:17», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели обследовали место второго «прилета» — в Холодногорском районе.

Читайте также: Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову

«Ракета ударила в землю на территории предприятия. Жертв и пострадавших нет», — констатировали в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
23.06.2023
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях
24.06.2023
Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову
Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову
24.06.2023
«Они заигрались» — харьковский командир «Kraken» Немичев о бунте Пригожина
«Они заигрались» — харьковский командир «Kraken» Немичев о бунте Пригожина
24.06.2023
Буданов — о событиях в РФ: конфликт целиком реальный
Буданов — о событиях в РФ: конфликт целиком реальный
24.06.2023
Ракетный удар по Харькову: ГСЧС потушила пожар после четырех утра
Ракетный удар по Харькову: ГСЧС потушила пожар после четырех утра
24.06.2023

Новости по теме:

08:55
Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову
19:32
В домах и на дачах под Харьковом боеприпасы находят даже под полами (видео)
08:22
Враг ударил по сельхозтехнике на Харьковщине: огонь уничтожил шесть единиц
08:23
ГСЧС об обстрелах Харьковщины: произошли пожары, есть пострадавший
20:22
РФ ударила по предприятию в городе на Харьковщине: произошел масштабный пожар

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ракетный удар по Харькову: ГСЧС потушила пожар после четырех утра»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 09:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о последствиях ночного ракетного удара по Харькову".