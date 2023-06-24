Ракетный удар по Харькову: ГСЧС потушила пожар после четырех утра
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о последствиях ночного ракетного удара по Харькову.
«В 03:09 вражеский удар пришелся по Слободскому району г. Харькова. Оккупанты попали в землю возле административного двухэтажного здания. Также была повреждена газовая труба, выбиты окна в здании. Возник пожар, горел газ из газовой трубы на площади 10 кв. м. На месте происшествия работали три единицы техники и 15 человек личного состава. Они сражались с огнем до 04:17», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также спасатели обследовали место второго «прилета» — в Холодногорском районе.
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«Ракета ударила в землю на территории предприятия. Жертв и пострадавших нет», — констатировали в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 09:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о последствиях ночного ракетного удара по Харькову".