Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову
Фото: telegram Олега Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что две ракеты С-300 ударили в землю. Повреждены легковые автомобили. Пострадавших нет.
«Минувшей ночью враг нанес удары ракетами С-300 по Харькову. Одна ракета попала в землю в промышленной зоне Холодногорского района, повреждено 10 легковых автомобилей. Вторая — в землю в Слободском районе. Повреждена газовая труба, выбиты окна соседнего здания, произошел пожар. Предварительно, без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что две ракеты С-300 ударили в землю. Повреждены легковые автомобили. Пострадавших нет".