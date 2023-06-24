Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что две ракеты С-300 ударили в землю. Повреждены легковые автомобили. Пострадавших нет.

«Минувшей ночью враг нанес удары ракетами С-300 по Харькову. Одна ракета попала в землю в промышленной зоне Холодногорского района, повреждено 10 легковых автомобилей. Вторая — в землю в Слободском районе. Повреждена газовая труба, выбиты окна соседнего здания, произошел пожар. Предварительно, без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.