Live
  • Суббота 24.06.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову

Происшествия 08:55   24.06.2023
Оксана Горун
Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что две ракеты С-300 ударили в землю. Повреждены легковые автомобили. Пострадавших нет.

«Минувшей ночью враг нанес удары ракетами С-300 по Харькову. Одна ракета попала в землю в промышленной зоне Холодногорского района, повреждено 10 легковых автомобилей. Вторая — в землю в Слободском районе. Повреждена газовая труба, выбиты окна соседнего здания, произошел пожар. Предварительно, без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.

Читайте также: «Окажет значительное влияние» — в ISW оценили перспективы «бунта Пригожина»

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
23.06.2023
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях
24.06.2023
Ракетный удар: Синегубов сообщил о повреждениях в Холодногорском районе
Ракетный удар: Синегубов сообщил о повреждениях в Холодногорском районе
24.06.2023
Терехов: все «прилеты» — в Слободском районе, один из них — в газовую трубу
Терехов: все «прилеты» — в Слободском районе, один из них — в газовую трубу
24.06.2023
Пригожин бунтует: «Мы блокируем Ростов и идем в Москву»
Пригожин бунтует: «Мы блокируем Ростов и идем в Москву»
24.06.2023
В воскресенье, 25 июня, отключат свет в двух районах Харькова
В воскресенье, 25 июня, отключат свет в двух районах Харькова
23.06.2023

Новости по теме:

04:24
Ракетный удар: Синегубов сообщил о повреждениях в Холодногорском районе
03:45
Враг ударил по Харькову тремя ракетами С-300 — Синегубов
03:12
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях
09:07
Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов
08:36
Враг отступил с потерями — Синегубов о боях на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 08:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что две ракеты С-300 ударили в землю. Повреждены легковые автомобили. Пострадавших нет".