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Синєгубов показав наслідки “прильоту” по Харкову

Події 08:55   24.06.2023
Оксана Горун
Синєгубов показав наслідки “прильоту” по Харкову

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що дві ракети С-300 вдарили в землю. Пошкоджено легкові автомобілі. Постраждалих немає.

“Минулої ночі ворог завдав удари ракетами С-300 по Харкову. Одна ракета влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено 10 легкових автомобілів. Друга – в землю в Слобідському районі. Пошкоджена газова труба, вибиті вікна сусідньої будівлі, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 08:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що дві ракети С-300 вдарили в землю. Пошкоджено легкові автомобілі. Постраждалих немає".