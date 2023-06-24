Синєгубов показав наслідки “прильоту” по Харкову
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що дві ракети С-300 вдарили в землю. Пошкоджено легкові автомобілі. Постраждалих немає.
“Минулої ночі ворог завдав удари ракетами С-300 по Харкову. Одна ракета влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено 10 легкових автомобілів. Друга – в землю в Слобідському районі. Пошкоджена газова труба, вибиті вікна сусідньої будівлі, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що дві ракети С-300 вдарили в землю. Пошкоджено легкові автомобілі. Постраждалих немає".