Live
  • Субота 24.06.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

Ракетний удар по Харкову: ДСНС загасила пожежу після четвертої ранку

Події 09:02   24.06.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: ДСНС загасила пожежу після четвертої ранку

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про наслідки нічного ракетного удару по Харкову.

“О 03:09 ворожого удару зазнав Слобідський район м. Харкова. Окупанти влучили в землю біля адміністративної двоповерхової будівлі. Також було пошкоджено газову трубу, вибиті вікна в будівлі. Зайнялась пожежа, горів газ з газової труби на площі 10 кв.м. На місці події працювали 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вони боролись з вогнем до 04:17”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники обстежили місце другого “прильоту” – в Холодногірському районі.

Читайте також: Синєгубов показав наслідки “прильоту” до Харкова

“Ракета вдарила в землю на території підприємства. Жертв та постраждалих немає”, – констатували в ДСНС.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Путін назвав дії Пригожина зрадою, а ситуацію в Ростові – складною
Путін назвав дії Пригожина зрадою, а ситуацію в Ростові – складною
24.06.2023
“Вони загралися” – харківський командир “Kraken” Немічев про бунт Пригожина
“Вони загралися” – харківський командир “Kraken” Немічев про бунт Пригожина
24.06.2023
Буданов – про події в РФ: конфлікт цілком реальний
Буданов – про події в РФ: конфлікт цілком реальний
24.06.2023
Синєгубов показав наслідки “прильоту” по Харкову
Синєгубов показав наслідки “прильоту” по Харкову
24.06.2023
“Значно вплине” – в ISW оцінили перспективи “бунту Пригожина”
“Значно вплине” – в ISW оцінили перспективи “бунту Пригожина”
24.06.2023
Ворог обстріляв 26 населених пунктів на Харківщині, по двох наніс авіаудари
Ворог обстріляв 26 населених пунктів на Харківщині, по двох наніс авіаудари
24.06.2023

Новини за темою:

08:55
Синєгубов показав наслідки “прильоту” по Харкову
19:32
У домах і на дачах під Харковом боєприпаси лежать навіть під підлогою (відео)
08:22
Ворог ударив по сільгосптехніці на Харківщині: вогонь знищив шість одиниць
08:23
ДСНС про обстріли Харківщини: сталися пожежі, є постраждалий
20:22
РФ вдарила по підприємству в місті на Харківщині: сталася масштабна пожежа

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракетний удар по Харкову: ДСНС загасила пожежу після четвертої ранку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 09:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про наслідки нічного ракетного удару по Харкову".