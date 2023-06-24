Ракетний удар по Харкову: ДСНС загасила пожежу після четвертої ранку

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про наслідки нічного ракетного удару по Харкову.

“О 03:09 ворожого удару зазнав Слобідський район м. Харкова. Окупанти влучили в землю біля адміністративної двоповерхової будівлі. Також було пошкоджено газову трубу, вибиті вікна в будівлі. Зайнялась пожежа, горів газ з газової труби на площі 10 кв.м. На місці події працювали 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вони боролись з вогнем до 04:17”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники обстежили місце другого “прильоту” – в Холодногірському районі.

“Ракета вдарила в землю на території підприємства. Жертв та постраждалих немає”, – констатували в ДСНС.