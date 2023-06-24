Ракетний удар по Харкову: ДСНС загасила пожежу після четвертої ранку
Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про наслідки нічного ракетного удару по Харкову.
“О 03:09 ворожого удару зазнав Слобідський район м. Харкова. Окупанти влучили в землю біля адміністративної двоповерхової будівлі. Також було пошкоджено газову трубу, вибиті вікна в будівлі. Зайнялась пожежа, горів газ з газової труби на площі 10 кв.м. На місці події працювали 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вони боролись з вогнем до 04:17”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також рятувальники обстежили місце другого “прильоту” – в Холодногірському районі.
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“Ракета вдарила в землю на території підприємства. Жертв та постраждалих немає”, – констатували в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 09:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про наслідки нічного ракетного удару по Харкову".